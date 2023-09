L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa anche sulla Juve.'Non lo so. Sono dati importanti, ma fanno parte del passato. A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe dà qualche punto in più'.