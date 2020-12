In una lunga intervista rilasciata a Sportweek, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato della sua esperienza come calciatore della Juventus: "Alla Juve con Trapattoni? Al martedì, alla ripresa degli allenamenti, si confrontava con

Platini, Scirea, Tardelli, Rossi, Boniek: quanta passione, quanto trasporto… Si fermava con me, l’ultimo arrivato, neanche 19 anni, ad allenare i miei punti deboli, il sinistro e il colpo di testa. Scudetto? A Milanello dobbiamo essere equilibrati e intelligenti: la stagione scorsa siamo arrivati a 12 punti dalla zona Champions e a 17 dalla Juve campione. Non è giusto pensare allo scudetto quando sono passate appena dieci giornate".