Pioli-Cristiano Ronaldo: esplode la polemica. Adesso può lasciare l'Al-Nassr

Stefano Pioli potrebbe presto lasciare la guida dell'Al-Nassr a causa di una discussione con Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese non avrebbe gradito una sua sostituzione durante l'ultima partita e avrebbe manifestato apertamente il proprio disappunto, come sembra dalle immagini diventate virali sul web. Questa situazione avrebbe creato una forte tensione all'interno del club saudita, tanto da mettere in discussione la permanenza dell’ex tecnico del Milan.Pioli è approdato nella Saudi Pro League a settembre e, attualmente, l'Al-Nassr occupa il terzo posto in classifica, a dieci punti dalla capolista Al-Ittihad. Tuttavia, non sono tanto i risultati a pesare sulla sua posizione quanto il difficile rapporto con CR7, figura centrale all'interno del progetto del club saudita.

Nonostante un contratto triennale fino al 2027 con un ingaggio di 12 milioni di euro a stagione, nel suo accordo è presente una clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi già a giugno. Questo scenario apre la possibilità di un ritorno in Serie A, nel caso in cui Pioli e l'Al-Nassr decidessero di separarsi.Il futuro del tecnico resta incerto, ma la frattura con Ronaldo potrebbe essere decisiva per una sua possibile uscita anticipata dal club saudita.