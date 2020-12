Stefano Pioli, allenatore del Milan capolista, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il difficile match di domani contro la Lazio. Questo uno stralcio delle sue parole: "Cosa abbiamo più di Juve e Inter? Penso che ogni squadra abbia le proprie caratteristiche, il suo modo di stare in campo. Noi abbiamo le nostre e stiamo cercando di svilupparle al meglio, guardiamo in casa nostra. Le altre sono molto forti e sono le favorite perché la Juventus arriva da nove scudetti consecutivi e l'Inter si è rinforzata molto. Noi pensiamo a fare il nostro meglio e alla fine si vedrà".