Vigilia di campionato per il Milan: domani, alle 19.30, i rossoneri saranno di scena al Via del Mare contro il Lecce e torneranno quindi in campo dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. A Milanello ha preso parola Stefano Pioli, presentando la gara in conferenza stampa, ritornando anche sulla partita dello scorso venerdì contro i bianconeri: "Se il campionato non avesse ripreso, la nostra sarebbe stata una stagione di rimpianti. Dobbiamo rincorrere, sarebbe importante riprendere con una vittoria. Abbiamo rimpianti per la Coppa Italia, soprattutto per la partita d’andata. Un po’ per demerito nostro e un po’ per certe decisioni".