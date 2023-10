Quella di domani sera sarà una sfida importante non solo in ottica classifica, ma avrà un sapore particolare soprattutto per Stefano Pioli, che va a caccia di un primato storico. In caso di vittoria, infatti, l'allenatore rossonero diventerebbe il primo tecnico a rimanere imbattuto per 6 incontri consecutivi contro la Juventus in campionato.