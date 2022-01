Stefano Pioli commenta a caldo Milan-Juve.



PARTITA GIUSTA - "Fatta una partita giusta, per il nostro momento, per l'avversario. E' mancato qualcosa nell'area di rigore. A volte siamo stati noi poco precisi, poco decisi. Spesso il terreno di gioco non ci ha fatto controllare bene il pallone, l'ultimo passaggio. Serviva un controllo in più, la prestazione della squadra ci porta a essere attenti, precisi. L'avversario era forte, siamo pericolosi".



BICCHIERE - "Mezzo vuoto per i punti mancati con lo Spezia, non per la partita di questa sera. Con un risultato pieno dell'altra sera, il risultato di stasera cambiava. Le prossime partite ci diranno tanto, se vinciamo il derby saremo attaccati all'Inter, altrimenti sarà molto simile all'anno scorso, con il rischio di restare fuori dalla Champions. Serve stare attenti, concentrati, abbiamo le nostre idee e dobbiamo stare bene in campo. Serve qualcosa di eccellente per qualcosa di straordinario".



RIEMPIRE L'AREA - "Oggi abbiamo provato a lavorare con due trequarti, con Brahim trovate buone soluzioni. Poi credo ci sia mancata ultima giocata, qualcosa in più negli ultimi metri. Non ci è mancato qualcosa nell'ultimo metro. Se sbaglia Theo all'azione finale, non è perché eravamo in pochi. E' anche un momento del campionato. Le partite sono difficili, vincere è veramente complicato e chiaramente ci vuole il guizzo, la giocata, ci vuole essere più qualitativi, ritroveremo quella fluidità, quella spensieratezza che dobbiamo avere. Abbiamo il nostro modo di giocare. Non ci dobbiamo far condizionare. Siamo stati bravi a gestire il post con lo Spezia, ma non è stata una settimana semplice. Scorie? Normale, un conto è accettare, un conto è metabolizzarlo. Sono molto soddisfatto dei miei giocatori. Si vince con la squadra, ma anche le prove dei singoli ti fanno crescere il livello della squadra. Oggi tante prove sono state di livello".



UN NUOVO MILAN - "Rebic? Volevo metterlo prima, Zlatan ci ha tolto uno slot. Può essere determinante".



IBRAHIMOVIC - "Problema al tendine, ha dato la colpa al campo".