Stefano Pioli si trova in una situazione non semplice visto il rendimento del Milan. L'allenatore rossonero è consapevole che un altro risultato negativo contro il Sassuolo nel prossimo turno di campionato potrebbe costargli la panchina. Una situazione che somiglia a quanto successe molti anni fa, quando era Massimiliano Allegri ad allenare il Milan. Era la stagione 2013/2014 e il tecnico livornese venne esonerato dopo aver perso 4-3 contro il Sassuolo, con il poker firmato da Domenico Berardi. Un precedente che Pioli vuole evitare in tutti i modi ovviamente.