Durante una conferenza stampa, Stefanoha affrontato una domanda sulla lotta per lo scudetto tra Juventus e Inter, rispondendo anche alle dichiarazioni di Massimilianoe Simoneche hanno coinvolto il Milan nella competizione per il titolo. Pioli ha commentato con saggezza, affermando che tutti sono bravi, ma attualmente il Milan non si trova in quella "lotteria". Ha sottolineato che la squadra è focalizzata sulla "lotteria" dei propri risultati, mirando a migliorare il girone d'andata e concentrarsi progressivamente su ogni singola partita. Questo approccio mette in evidenza la determinazione del Milan nel concentrarsi sulle proprie prestazioni e sfide immediate, piuttosto che farsi coinvolgere in speculazioni sulla lotta scudetto.Le parole: "Sono tutti molto bravi ma al momento non siamo in quella lotteria lì. Siamo nella lotteria dei nostri risultati, di migliorare il girone d’andata e pensare di partita in partita".