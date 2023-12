Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della lotta scudetto dopo il match vinto contro il Frosinone a Dazn: "Tutti si nascondono? Quelli che non dicono di puntare al vertice è perché non vincono il campionato da più anni...". Una frase che sembra rivolta chiaramente a Massimiliano Allegri, che da quando è tornato alla Juve non è riuscito ancora a vincere trofei.