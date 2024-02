L'allenatore del Milan Stefanonel corso della consueta conferenza stampa di vigilia ha parlato del campionato. Le sue parole:"Campionato finito? Credo di sì, per il primo posto sì. L’Inter sta facendo un percorso incredibile. Nella settimana in cui hanno avuto Fiorentina, Juventus e Roma, superato quello credo sia finita. Inter? A quel livello lì, il Napoli l’anno scorso ha fatto numeri incredibili, come l’Inter e come aveva fatto la Juve di Conte. Una squadra che fa tante vittorie consecutive e che ha perso solo una partita in campionato significa che sta facendo un campionato sopra le righe".