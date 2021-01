Stefano Pioli parla in conferenza stampa dopo il ko contro la Juventus, un 3-1 subito a San Siro. Ecco le sue parole: "​Sette assenze troppe? C'erano e possono capitare. Prestazione all'altezza di un avversario molto forte. Abbiamo preso il secondo gol quando potevamo svoltare, quello ha cambiato la partita e l'ha indirizzata.



Dobbiamo dimostrare che siamo forti, ci sta di perdere. Bene giocare subito, anche se giocare spesso porta via energie. Ma è così per tutti.



Rammarico? Sì, inevitabile. La partita l'abbiamo fatta e volevamo di più. Analizzeremo la partita e ci saranno tanti lati positivi.



Ripercussioni della sconfitta nello spogliatoio? Nessuna. Rialziamo in fretta la testa, abbiamo giocato una bella partita contro un grande avversario. Dimostriamo che si può cadere una volta, ma ripartire subito forte. E' la nostra missione.



Hauge? Ha fatto una buona partita. Ha lavorato bene, è stato abbastanza pericoloso, non si fa influenzare tanto dal peso della partita.