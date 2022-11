Il tecnico delStefanoha parlato in occasione della cerimonia per il premio Sport e Civiltà che gli è stato consegnato al Teatro Regio di Parma. Queste le sue parole:"Siamo certamente cresciuti dal punto di vista mentale. A Cremona abbiamo fatto una brutta prestazione che ha rovinato la classifica. Ieri sapevamo che dovevamo dare una dimostrazione di poter finire bene e con l’atteggiamento giusto. Abbiamo fatto una gara di grande intensità contro un avversario che ci ha messo in difficoltà. Vincere gare del genere vuol dire crederci, avere spirito e avere qualità. Senza qualità e spirito di squadra a questi livelli non vinci le partite".