Le parole di Pioli in conferenza stampa, alla vigilia della partita del suo Milan contro la Salernitana e il rischio di sottovalutare l'avversario:"C'è il rischio di pensare al Liverpool?"No assolutamente. Al Liverpool ci penseremo da domani sera. Mancano 20 giorni alla sosta di Natale, abbiamo quattro partite importanti. Sarà difficile, la Juventus ha superato con difficoltà la Salernitana. Nessuno di noi sta pensando alla Champions. Dobbiamo tornare a vincere con continuità per restare in alto in classifica".