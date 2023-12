L'allenatore del Milan,Non può che essere così visto quanto ha dichiarato pochi giorni fa. "Quelli che non dicono che puntano al vertice è perché non ci arrivano da più anni", le sue parole.. Ma nella passata stagione dov'era?Pioli si dimentica che nell'ultimo campionato è arrivato quinto, fuori dalla Champions, fallendo quindi incredibilmente visto che il suo Milan era Campione d'Italia in carica. Dal primo al quinto posto, un disastro sul campo che si sarebbe trasformato anche in disastro economico. E invece, solo grazie alla penalizzazione inflitta alla Juve, ha potuto partecipare ingiustamente ad una Champions da cui sta giustamente uscendo. E non avrebbe potuto rinforzare la squadra come il Milan ha fatto sul mercato.Ecco, quindi forse parlare del passato non è così conveniente a Pioli. Anche perchéParlando di presente, il suo Milan rischia il secondo fallimento sportivo in pochi mesi uscendo dal girone di Champions. E in Serie A la Juve le sta davanti di quattro punti. Con un San Siro tornato mezzo vuoto dopo anni di entusiasmo e una posizione in bilico, forse, l'allenatore rossonero, ha altro a cui pensare piuttosto che alla Juve e al suo allenatore.