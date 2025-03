Pioli alla Juventus? 'C'è nostalgia dell'Italia'

Per Stefanolarappresenterebbe un ritorno alle origini. All'inizio della sua carriera da calciatore, dal 1984 al 1987, ha indossato la maglia bianconera, vincendo uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale, collezionando 62 presenze e stabilendo il record di più giovane esordiente da titolare (a 18 anni e 335 giorni) nella massima competizione europea con la Juve.Come allenatore, soprattutto al Milan, Pioli ha superato la sua etichetta di "normalizzatore" che lo aveva contraddistinto in passato, portando la squadra a vincere uno scudetto inaspettato e raggiungendo la semifinale di Champions League, 16 anni dopo l'ultima volta. Ha dimostrato abilità nel lavorare con giovani talenti, facendo crescere giocatori come Theo Hernandez, Leao e Tonali, ma ha anche saputo gestire grandi nomi come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Inoltre, Pioli è noto per la sua mentalità aziendalista.

Tuttavia, la sua recente esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr (dove ha ottenuto 20 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte) potrebbe suscitare qualche dubbio. Dopo aver firmato un contratto da 12 milioni di euro all’anno, la domanda resta se abbia ancora la voglia di mettersi nuovamente in gioco in Italia, affrontando la sfida di ricostruire una squadra da zero. La nostalgia per il calcio italiano, però, è certamente presente. Lo scrive Gazzetta.it.