Pioli verso l'addio all'Al Nassr: possibile ritorno in Italia?

AFP via Getty Images

Stefano Pioli ha lasciato l'Italia dopo l'ultima esperienza al Milan, con cui ha vinto uno scudetto che ai rossoneri mancava dal 2011. L'allenatore è passato in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, squadra in cui gioca, oltre all'ex Liverpool. L'avventura di Pioli, però, potrebbe terminare dopo appena un anno.L'ex Milan sembra essere infatti ai titoli di coda con il club arabo, e dunque non è da escludere totalmente un suo ritorno in Italia. Nei mesi scorsi il suo nome era rimbalzato anche intorno all'ambiente Juventus, ma si trattò solo di voci.

La situazione non sembra essere cambiata, e come riporta Calciomercato.com la pista per l'allenatore sarebbe molto remota, mentre lapuò essere una suggestione.