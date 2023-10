Milan-Juve sarà anche la sfida tra Stefano Pioli e Massimiliano Allegri in panchina. I due allenatori si sono sfidate tantissime volte ma negli ultimi anni è il tecnico rossonero ad avere i numeri migliori nel confronto diretto. Da quando è tornato alla Juve, Allegri non ha mai battuto Pioli e in particolare, quest'ultimo non perde contro i bianconeri da cinque partite. Se riuscisse a rimanere imbattuto anche domenica, sarebbe il primo allenatore della storia a raggiungere sei gare consecutive senza perdere contro la Juve.