Pioli accostato alla Juventus: come sta andando in Arabia Saudita con l'Al Nassr

Come sta andando Pioli in Arabia Saudita

Nelle ultime ore tra i profili che sono stati accostati alla Juventus come prossimo allenatore in caso di separazione con Thiago Motta c'è anche quello din particolare la Gazzetta dello Sport ha inserito l'ex tecnico del Milan come possibile scelta del club bianconer o. Pioli è attualmente in Arabia Saudita, dove siede sulla panchina dell'All-Nassr, ovvero la squadra di Cristiano Ronaldo.Pioli è diventato l'allenatore dell'Al-Nassr a settembre. Attualmente il club saudita si trova in quarta posizione in campionato, a dieci punti dal primo posto ed è reduce da un pareggio e una sconfitta. La squadra di Ronaldo si è però qualificata ai quarti della AFC Champions League. Da quando Pioli allena l'Al-Nassr, la squadra ha conquistato in totale 20 vittorie su 32 gare, con sei pareggi e sei sconfitte. Una media superiore ai due punti a partita.

Il contratto di Pioli con l'Al Nassr

L'allenatore italiano ha firmato un contratto pluriennale con l'Al-Nassr. In particolare l'accordo prevede un legame per tre anni da quando ha firmato. Pioli quindi è sotto contratto con il club saudita fino a giugno 2027.