L'allenatore del Milan Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita della gara vinta contro la Sampdoria per 1-0, lanciando anche una sfida alle antagoniste per lo Scudetto.



'Fossi un tifoso sarei stato sugli spalti con i nostri a festeggiare. Io cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte. Da allenatore del Milan sono orgoglioso quando i nostri tifosi sanno applaudire un recupero palla, un gesto morale. Siamo di altissimo livello per spirito, fiducia, ed è sempre l’ambiente a trascinare. Sappiamo che la strada è lunga, ma giocando così possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni'.