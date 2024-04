Stefano, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la gara contro la Juventus. Le sue parole:"Stiamo passando un momento delicato, reagire cosi con questa voglia di sacrificarsi e ottenere un risultato importante è importante. Sono contento dei giocatori, c'era atmosfera particolare non c'erano i nostri tifosi a sostenerci e questa è sicuramente una buona reazione"."SI lavora sul nostro orgoglio, voglia di far bene fino alla fine, indossiamo una maglia importante, dobbiamo fare bene fino alla fine perchè lo dobbiamo a noi stessi, al club, a tutti"."La loro catena di sinistra con Rabiot e Danilo contro Pulisic e Loftu abbiamo provato a farli spostare, la Juve nel secondo tempo ha aggiunto attaccanti, noi sapevamo però che non perdere era un risultato positivo per noi"."Abbiamo aspettato di più conoscendo qualità e caratteristiche, ci mancavano i difensori quindi abbiamo preferito fare densità. La Juve poteva fare gol e si sarebbe detto che difendevamo troppo bassi. L'importante era portare avanti il piano di gioco fino alla fine e lo abbiamo fatto. Momento delicato, partita difficile, sono soddisfatto".