Le parole a Sky Sport di Antonio, preparatore atletico del"Abbiamo una squadra molto umile, sono tutti giovani e si prestano quasi volentieri a delle torture fisiche. Il calcio si è evoluto rispetto agli anni '90, c'è più intensità e ci si deve adattare. Si richiedono calciatori tecnici ma contemporaneamente forti, veloci e resistenti".JUVE - "Vivemmo un’esperienza incredibile, posso dirlo ancora adesso, l’anno della Serie B con la Juve. Le qualità tecniche facevano la differenza in campionato, ma prima dovevi correre. Questi campioni del mondo con una grandissima umiltà si misero a lavorare in maniera encomiabile"LAVORI SPECIFICI - "Sì, tanti, soprattutto a livello fisico i carichi sono fatti per ogni singolo giocatore a seconda di quello che serve".BELLINGHAM - "Un esempio formidabile ma ne abbiamo parecchi, come Camavinga, Valverde e Rodrygo. Ci vuole tecnica abbinata al fisico. Kroos e Modrid sono due esempi agli antipodi: abbiamo tanti giovani ma loro hanno 39 e 36 anni. Ma sono dei professionisti impeccabili che si allenano tutto il giorno e sono un esempio per i giovani. Modric è ancora esplosivo, Kroos ha tantissima resistenza".