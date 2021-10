Pinto su Juve-Roma: 'Non parlo di arbitri, tutti hanno visto'

Così Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, a Sky Sport nel prepartita di Bodo Glimt-Roma di Conference League: ​"Credo che la mentalità vincente e le vittorie si costruiscano partita dopo partita, non possiamo pensare a maggio adesso. Tutti vogliono giocare la Champions ma noi oggi non ci siamo e non dobbiamo pensarci".

ROSA CORTA? - "Dal 1 settembre avete sempre cercato un confronto tra me e Mourinho, non riportate le sue parole. Abbiamo tanti giovani che vogliamo sviluppare, e ci vuole tempo. Se poi facciamo paragoni con le altre vediamo che abbiamo un altro progetto rispetto a loro. Non si possono fare paragoni del genere, è chiaro che siano squadre diverse. Abbiamo sempre parlato di tempo.

ARBITRAGGI - "Rinforzo quello che ha detto Mourinho. Siamo concentrati nel migliorare come squadra, tutti hanno visto quello che è successo ma non voglio parlare di arbitri".

RISPETTO AL BENFICA - "Vengo da una realtà dove si crede tanto nel settore giovanile, qui in Italia non ci sono ancora le condizioni giuste per far arrivare i giovani in Serie A e giocare. Non è facile fare il salto dalla Primavera alla A ma si può scommettere di più sui giovani. Se guardiamo le Nazionali giovanili dell'Italia vediamo che sono forti ma serve una strategia nazionale per i settori giovanili".