"Lo stadium senza di voi non sarà lo stesso, ma vi renderemo onore". Parola di Carlo Pinsoglio, che carica i tifosi in vista della super sfida contro l'Inter. Il terzo portiere bianconero sarà come sempre in panchina, pronto a supportare i compagni e a subentrare in caso di estrema necessità. A far sorridere però, all'interno del suo post, è una foto che lo ritrae con il collega titolare Szczesny: i due, nella foto pubblicata, vengono mostrati affannati e di corsa verso il gruppo. Un tifoso se n'è accorto e gli ha scritto: "Siete in palese ritardo per il discorso del mister". Carlo ha sorriso, ma non smentito...