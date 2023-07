Carlo, terzo portiere della Juventus protagonista con due rigori parati contro il Milan, ha parlato così in zona mista dopo la vittoria in amichevole: "Iniziare bene è sempre positivo, siamo contenti. Siamo in fase di costruzione, ci vuole tempo. Abbiamo anche un nuovo mister, Francesco Magnanelli. Lavoriamo - si legge su Gazzetta - sull’uscita da dietro e per giocare palla a terra, oggi ci è riuscito molto bene. Chiesa è partito forte, per l'inizio della Serie A sarà al massimo della forza. Nello spogliatoio è il solito simpaticone, siamo tutti molto uniti".