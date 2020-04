Sole e sorrisi. In terrazzo, a casa Pinsoglio, si sta proprio bene. Il portierone bianconero, terzo nelle gerarchie dopo Szczesny e Buffon, si gode la tranquillità della giornata e la bellezza del clima di Torino. Un sorriso in camera e la sua Giulia, in bikini, in primo piano. L'estremo difensore è rimasto nella sua casa torinese insieme alla compagna, con cui convive. In attesa di ripartire con gli allenamenti, Carlo prende il sole e si gode ancora qualche attimo di libertà. Sempre in forma. E col solito motto: 'Dai un po, eh'.