La Juve è quella società che è riuscita a far sì che Cristiano Ronaldo chiami Carlo Pinsoglio BRO. E non dovrei sperare in Pep? #carropep pic.twitter.com/OEDFWdBB5D — Silvia!!! (@silviaricino) June 14, 2019

Carlo Pinsoglio si trova a Madrid, non solo per passare alcuni giorni di vacanza con la fidanzata. Il terzo portiere bianconero ha anche utilizzato la trasferta spagnola per un trapianto di capelli nella clinica di: "Thanks for your trust Bro", ha scritto sui social CR7 condividendo nelle sue stories una foto di Pinsoglio di fronte alla sua clinica.