Carlo Pinsoglio è tra i beniamini dei tifosi, sebbene non sia noto al grande pubblico per il suo ampio impiego in campo. Il terzo portiere bianconero, l'unico prodotto del vivaio per le liste Champions, sa benissimo del suo minutaggio con la Juventus, così non ha perso occasione per ironizzare sull'invasione di campo al 51' nella gara odierna a Villar Perosa: "​Certo che avreste potuto aspettare che entrassi in campo per l’invasione" ha scherzato Pinsoglio.