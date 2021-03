Da vero professionista, Mario Mandzukic si è voluto rimettere in gioco in Serie A, nella Milano rossonero. I primi mesi della sua avventura al Milan sono stati poco fortunati, con un infortunio che lo ha costretto a qualche apparizione, senza mai lasciare il segno. Carlo Pinsoglio, nel corso della sua intervista sul canale Twitch degli Autogol, ha speso belle parole per l’ex compagno di squadra ai tempi della Juventus: "Il più concentrato? Mandzukic era così, come lui non ce n’è quest’anno. Provavo a scherzare anche con Mario".