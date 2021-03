Nella lunga intervista con Tuttosport: "E' una persona semplice e simatica, insieme ridiamo tanto. Parliamo di tutto in un mix di spagnolo, inglese e italiano. Anche se il suo italiano è molto migliorato. Quando usciamo insieme gli occhi sono tutti puntati su di lui, alla sua festa di compleanno a sorpresa ero contento di essere lì, tra i suoi amici più stretti. Mi ricordo quando Georgina mi ha mandato un messaggio per invitarmi alla finestra, è stata una grande emozione anche se le stavo per scrivere 'Guarda che hai sbagliato, sono il Pinso!'.- "Nelle sue esultanze Cristiano ha iniziato a fare una smorfia arricciando il labbro,, si stavano diradando e ho agito in tempo con la sua azienda. Le sue punizioni? In allenamento entrano tutte, quando sono in porta io me le mette sempre sotto il sette. Chiaramente in partita è diverso, ma non so come mai non entrano. Penso sia dovuto alla sfortuna".- "L'amicizia con lui è nata subito, fin alle prime sfide in allenamento quando lui si fermava a tirare in porta.. E per me è un onore essere diventato amico di un giocatore così importante. I compagni di squadra scherzano sulla nostra amicizia, mi chiedono se Cristiano mi porta all'Europeo con lui nello staff del Portogallo".