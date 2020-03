Carlo, portiere della Juventus, ha postato un video su Instagram del post allenamento con la compagna Giulia. Anch'egli, ovviamente, costretto a casa dall'emergenza coronavirus, non perde un secondo per allenarsi, anche in dolce compagnia. E poi, c'è anche spazio al divertimento, come si vede nel video, non senza qualche rischio: un modo veramente alternativo per fare gli addominali...