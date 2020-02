La Juventus si prepara ad affrontare un vortice di partite il cui antipasto è la sfida in trasferta contro la Spal, in programma sabato allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Nell’allenamento odierno alla Continassa, oltre ad Higuain, che era assente a causa di una lieve lombalgia, anche Carlo Pinsoglio non ha preso parte alla seduta. Il motivo? Il portiere è rimasto a casa per una leggera sindrome influenzale. Niente di grave, se la smaltirà in tempo partirà con i compagni per Ferrara. Sicura invece la sua disponibilità per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, in programma mercoledì prossimo.