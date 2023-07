Intervenuto su un video pubblicato dalla Juventus, Pinsoglio ha parlato del suo ruolo e del rapporto con i compagni:





CON PERIN – "Ho un super rapporto con lui. Dura da tanti anni ormai, i cori partono sempre tra noi compagni di squadra. Mi fanno piacere. Mi danno sempre sostegno, mi aiutano sempre a essere concentrato".



PINSOCOTTERO – "Con Mattia lo facemmo in quella famosa videochiamata. Nasce quando nelle giornate più faticose abbiamo bisogno di energia nel gruppo portieri".



LA JUVE – "Io sono cresciuto nel settore giovanile ed essendo tifoso, per me la Juve è casa mia. Questo sempre. Può capitare quella piccola occasione a fine anno dove posso giocare, oppure in tournée… Per me sono sempre occasioni importante dove dimostrare le mie qualità".



L'OCCHIOLINO – "Per il gruppo che mi stava sostenendo durante i rigori".



IL MOTTO – "Sono quasi sette anni che è rimasto nei cuori della gente. E’ rimasto impresso".



WEAH – "Una persona squisita, si è già integrato nel gruppo, è molto coinvolto con gli altri. A me poi piace far sentire subito a casa una persona".



MESSAGGI POST MILAN – "Ne ho ricevuti dalla mia fidanzata, dai compagni, dagli amici più stretti sono quelli che mi hanno reso più felice".



RUOLO – "Essere un terzo portiere è un ruolo impegnativo, devi essere l’anima, devi essere positivo e sostenere i compagni che giocano o meno. Il mio terzo ruolo da portiere mi rappresenta bene, riesco sempre a spronare i compagni anche in allenamento. E’ uno stimolo tutti i giorni".