Cristiano Ronaldo, Dybala, il centrocampo. Sono questi i principali argomenti di discussione del mercato della Juventus, alle prese su più fronti per accontentare i desideri di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, tiene banco la questione portiere. Szczesny, al momento, sembra saldo tra i pali, mentre la ricerca ricade sul vice. Inoltre, come riporta Tuttosport, non ci sarebbero ostacoli per il rinnovo di Carlo Pinsoglio, terzo portiere bianconero, anima dello spogliatoio in scadenza di contratto. È attesa la chiamata del nuovo ds Cherubini.