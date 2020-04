Il terzo portiere della Juve Carlo Pinsoglio è stato uno degli ospiti del format A casa con la Juve, in diretta sul sito ufficiale del club: "Io sono arrivato alla Juve che avevo 10 anni, fino ai 19/20 ho fatto settore giovanile e prima squadra, poi, dopo tanti prestiti, quando ho saputo che la Juve avrebbe comprato Szczesny ho deciso di tornare - ha detto Pinsoglio - Il destro di Tek? Quando non si mette le infradito 10, ha un piede magnifico. L'abbigliamento di Szczesny? E' fantastico: 15. Le sue parate plastiche? Non si può dare un voto, perché è efficace".