Era anche lui in scadenza di contratto, ma il rinnovo di Carlonon è mai stata una questione di soldi od obiettivi. Sempre stata solo una questione di cuore. Così è arrivato il suo ennesimo rinnovo con la Juve, questa volta fino al 30 giugno 2025. Perché è molto di più di un semplice terzo portiere. E per questioni di cuore ha persino detto di no a, che già a gennaio lo aveva chiamato per seguirlo all'Al-Nassr, dove avrebbe fatto il vice di Ospina oltre che la spalla nello spogliatoio di CR7. Lo riporta calciomercato.com.