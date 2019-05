'Felice per l'esordio, emozionato per aver difeso i colori bianconeri. Peccato solo per il risultato'. Parole e musica di Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus e nuovo esordiente di giornata. A Marassi, nella gara che la Samp ha vinto contro la Juventus per 2-0, l'estremo difensore si è comportato in maniera non eccelsa: qualche responsabilità sul gol che ha aperto le danze blucerchiate con Defrel. Per il resto, normale amministrazione e... una grande, grandissima emozione per l'ultimo regalo firmato Massimiliano Allegri.