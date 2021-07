Carlo Pinsoglio ieri ha rinnovato il suo contratto con la Juventus per altri due anni. Un importante uomo spogliatoio e grande amico di Cristiano Ronaldo, Pinsoglio rimarrà dunque come terzo portiere nell'organico bianconero. Dopo che ieri il club ha celebrato la notizia con foto e video dedicati a lui, oggi è lui stesso ad aver celebrato il suo matrimonio prolungato con la Juve via social: