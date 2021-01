"Bravi ragazzi obiettivo raggiunto.. doppiamente felice per la prestazione dei giovani", dice Andrea Pirlo.



"La Coppa Italia chiama. La Juventus risponde", replica Buffon.



E Pinsoglio chiosa: "Capo ultras: mode ON.

Grande vittoria e passaggio del turno ottenuto, continuiamo così! #CoppaItalia #DaiUnPoEh #FinoAllaFine".



I social Juve, come spesso accade, sono molto accesi dopo la vittoria contro la Spal che regala ai bianconeri la doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. E tra le tante foto spunta anche quella della caviglia malconcia di Morata, graffiata dai tacchetti di Tomovic. Ecco foto e messaggi: