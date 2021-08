Un vero e proprio boato. E i cori, e gli applausi, e il trattamento da vero idolo della folla. Carloha avuto quindici minuti di gloria in Juve-Atalanta, e ha così ringraziato i tifosi sui social: "Contento per l’ingresso in campo e per il grande lavoro che stiamo svolgendo durante la preparazione estiva". Ovviamente non poteva mancare il commento dei compagni: "Dai un super Pinsooo", quello di Perin. Scrive Rabiot: "Eccolo qui, signori!".