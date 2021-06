Carlo Pinsoglio sarà il terzo portiere della Juventus per altri due anni. Questo è quanto annunciato oggi pomeriggio dal club bianconero, che si tiene stretto un prezioso uomo spogliatoio come lui. E oltre a comunicare il rinnovo di contratto, la Juve ha festeggiato Pinsoglio in grande stile: innanzitutto un video compilation dei suoi migliori momenti in bianconero, tra parate, esultanze e chiacchiere e risate in panchina coi colleghi; e poi con una serie di fotografie di queste annate juventine. Bellissimi gli abbracci con due amici come Chiellini e Ronaldo.