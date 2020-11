5









Parte con il botto il percorso in Coppa Italia della Juventus Women. Le ragazze di Rita Guarino vincono per 4 a 1 in casa della Pink Bari e si piazzano al primo posto del girone E. Le bianconere chiudono il match nel primo quarto d’ora quando la partita è già sul 3 a 0. Il rientro in campo al 46’ è complicato e la squadra di casa trova la rete che avrebbe potuto riaprire il match. È brava Bonansea a segnare la personale doppietta e mettere la firma sul poker che chiude il tabellino.





IL TABELLINO



PINK BARI-JUVENTUS WOMEN: 1-4



Marcatrici: (Bonansea 4', Maria Alves 7', Zamanian 14', Helmvall 47', Bonansea 62')



Pink Bari (4-4-2): Di Fronzo; Di Bari (Novellino 46'), Marrone, Soro (Ceci 89'), Mascia; Helmvall, Buonamassa (Capitanelli 78'), Piro, Silvioni; Manno (Parascandolo 78'), Sule. A disp. Venanzi, Larenza, Chirillo, Matouskova. All. Mitola

Juventus Women (4-3-3): Bacic; Lundorf, Hyyrynen (Caiazzo 81'), Sembrant, Boattin (Giordano 50'); Caruso (Berti 50'), Galli, Zamanian; Maria Alves, Staskova, Bonansea (Ippolito 66'). A disp.Tasselli, Pedersen, Girelli, Rosucci, Cernoia. All. Guarino



Ammonizioni: (Novellino (B) 52', Zamanian (J) 67', Mascia (B) 90')



Arbitro: Sig. Domenico Castellone di Napoli



La diretta testuale su ilbianconero.com:



FISCHIO FINALE, vittoria all'esordio in Coppa Italia per la Juventus



83' - Staskova manca l'aggancio nell'area piccola e spreca una buona occasione



81' - Esordio in bianconero per Sara Caiazzo



77' - Fase di stanca del match, la Juventus gestisce e la Pink Bari non riesce a rialzare il baricentro



62' - GOL DELLA JUVENTUS, azione di contropiede delle bianconere, il pallone arriva tra i piedi di Bonansea che è chirurgica a dribblare l'ultimo difensore e incrociare in rete



60' - La Pink Bari è entrata meglio nel secondo tempo e dopo aver trovato la rete continua a spingere



57' - OCCASIONE PER LA PINK BARI, miracolo di Bacic che alza sopra la traversa una conclusione dall'area piccola



53' - Batti e ribatti in area, Sembrant non riesce a trovare la deviazione vincente da pochi metri



47'- GOL DELLA PINK BARI, palla in mezzo, Helmvall anticipa tutte e infila in rete



46' - OCCASIONE PER LA JUVENTUS, Staskova di testa sfiora il poker



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



43' - Azione insistita della Juventus, 3 cross in area non trovano la deviazione vincente



41' - Zamanian dipinge una traiettoria tagliata in area, Bonansea di testa non riesce ad indirizzare in porta



36' - Conclusione dalla distanza di Bonansea, Di Fronzo sorpresa dalla traiettoria è brava a deviare sul fondo



28' - OCCASIONE PER LA PINK BARI, primo intervento non perfetto di Bacic che regala palla a Sule, Bacic è brava a tornare in piedi e respingere il pallone fuori



27' - Sembrant svetta più in alto di tutte da calcio d'angolo, la conclusione è in porta ma debole



19' - Dagli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone arriva tra i piedi di Maria Alves che da posizione defilata tira di poco a lato



15' - Tiro a giro di Bonansea, la palla termina di poco alta sopra la traversa



14' - GOL DELLA JUVENTUS, Zamanian da casa sua! Tiro dalla distanza della centrocampista che si infila sotto la traversa



13' - Maria Alves arriva sul fondo e serve in mezzo, la difesa del Bari è brava due volte a respingere



7' - GOL DELLA JUVENTUS Assist di Zamanian in area, Maria Alves da pochi passi incrocia e gonfia la rete



7' - Azione orchestrata magistralmente da Zamanian che serve con un filtrante Bonansea, l'attaccante mette in mezzo alla cieca e Staskova non ci arriva per una questione di centimetri



4' - GOL DELLA JUVENTUS, Maria Alves vola sulla fascia destra e serve Bonansea in mezzo all'area che da pochi metri non sbaglia e firma il vantaggio bianconero



1' - Intervento molto duro su Maria Alves che rimane a terra prima di essere assistita dallo staff medico



0' - Castellone fischia l'inizio del match tra Pink Bari e Juve Women