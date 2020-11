La Juve Women torna in campo in Coppa Italia: ad affrontare le bianconere ci sarà il Pink Bari. Ecco le scelte di Rita Guarino. Dalle 14.30, il calcio d'inizio della sfida: la partita sarà visibile su Juventus TV e in diretta testuale su IlBianconero.com.



FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Bacic; Lundorf, Hyyrynen, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Zamanian; Maria Alves, Staskova, Bonansea.

A disposizione: Tasselli, Berti, Giordano, Caiazzo, Pedersen, Girelli, Rosucci, Cernoia, Ippolito.