Pineto-Juve Next Gen LIVE: la cronaca in diretta

Pineto-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

PINETO

JUVENTUS

Pineto-Juve Next Gen, dove vederla in tv e streaming

Pineto-Juve Next Gen, i convocati di Brambilla

La lista

1 Garofani

2 Savona

3 Stramaccioni

4 Pedro Felipe

5 Muharemovic

7 Hasa

8 Nonge Boende

9 Cerri

11 Mbangula Tshifunda

14 Mulazzi

15 Comenencia

17 Guerra

19 Rouhi

21 Palumbo

25 Scaglia

26 Damiani

29 Salifou

30 Daffara

32 Turicchia

33 Perotti

36 Anghelè

41 Bonetti

44 Sekulov

In cerca di riscatto dopo la sconfitta contro il neopromossoin Serie B, lasi prepara ad affrontare ilal "Pavone-Mariani", determinata a consolidare la propria posizione nei playoff. Nella gara di andata, il risultato si fermò sul 2-2, con i gol bianconeri realizzati da Guerra e Yildiz. Il ritorno in squadra di Comenencia , dopo aver scontato la squalifica nell'ultimo match, offre maggiori opzioni tattiche al mister Brambilla . L'obiettivo rimane chiaro: conquistare i tre punti e continuare la corsa verso i playoff.A partire dalle 14in attesain attesaLa sfida tra Pineto e Juventus Next Gen, valida per la 36ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!