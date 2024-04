Da Juventus.com:Serie C NOW - Girone B - 36a giornataStadio ‘Pavone Mariani’ - Pineto (TE)PINETO - JUVENTUS NEXT GEN 1-2Marcatori: 18' pt Villa (P), 19' pt Sekulov (J), 27' st Anghelè (J)Pineto: Tonti, Amadio (cap.)(34' st Chakir), Volpicelli, Gambale, Sannipoli, Manu (28' st Pellegrino), Borsoi (28' st Baggi), Lombardi (10' st Njambe), De Santis, Ingrosso, Villa (34' st Evangelisti). A disposizione: Mercorelli, Grilli, Della Quercia, Macario, Traini, Foglia, Iaccarino. Allenatore: Roberto Beni.Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Stramaccioni (cap.)(37' st Muharemovic), Pedro Felipe, Hasa, Nonge (18' st Anghelè), Guerra, Rouhi, Damiani, Turicchia (18' st Comenencia)(50' st Mulazzi), Sekulov (37' st Mbangula). A disposizione: Garofani, Scaglia, Cerri, Palumbo, Salifou, Perotti, Bonetti. Allenatore: Massimo Brambilla.Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro (Assistenti: Stefano Martinelli di Potenza, Nirintsalama Andriambelo di Roma 1. IV Ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona).Ammoniti: 7' pt De Santis (P), 34' pt Sannipoli (P), 42' pt Borsoi (P), 13' st Hasa (J), 37' st Ingrosso (P).Prossimo impegno:Serie C NOW - Girone B - 37a giornataJuventus Next Gen - FermanaStadio Giuseppe Moccagatta - AlessandriaDomenica 21 aprile - ore 16.30