Pinamonti scrive a Gatti dopo l'infortunio in Juve-Genoa: 'Mi dispiace'

Infortunio Gatti, il messaggio di Pinamonti



Federicoè costretto a fermarsi per l'infortunio accusato duranteIl difensore bianconero è stato colpito durante un contrasto da Andrea Pinamonti ed ha avuto la peggio. Per Gatti si tratta infatti di una frattura composta della diafisi del perone ; un problema che lo terrà fuori per almeno un mese di tempo.Il giocatore della Juventus ha scritto sui social dopo aver saputo l'esito degli esami: "Sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare prima possibile. Grazie per i tanti messaggi che ognuno di voi mi ha mandato! Ora cercherò di stare più vicino possibile ai miei compagni in questo momento così importante della stagione".

Un episodio davvero sfortunato per Gatti causato dallo scontro con Pinamonti, che è stato fermato proprio dal difensore bianconero nell'azione in cui si è fatto male. L'attaccante del Genoa ha mandato un messaggio sui social a Gatti: "Mi dispiace tanto per il tuo infortunio. Ti auguro una pronta guarigione e che tu possa tornare in campo il prima possibile".Parole di sostegno da parte dell'ex Inter, protagonista suo malgrado dell'infortunio a Gatti. Pinamonti infatti si era lanciato verso la porta difesa da Di Gregorio ma è stato fermato dal difensore italiano con un grande recupero; nel momento in cui è intervenuto però è stato colpito in maniera involontaria da Pinamonti. Una botta molto dura che ha causato la frattura.