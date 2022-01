Andrea Pinamonti torna ad affrontare l'Inter, proprietaria del suo cartellino. In prestito all'Empoli, Andreazzoli dovrebbe farlo partire dalla panchina nella partita di stasera in Coppa Italia, per poi rimetterlo titolare domenica contro la Roma di Mourinho. Sette i gol in stagione per il classe 1999, che è sotto contratto con il club nerazzurro fino a giugno 2024 e guadagna 2 milioni di euro netti a stagione. L'idea dell'Inter è quella di cederlo a titolo definitivo per fare cassa nel prossimo mercato estivo, magari utilizzandolo come parziale pedina di scambio per arrivare al coetaneo Gianluca Scamacca del Sassuolo. Come sottolinea calciomercato.com, il problema è che bisogna fare i conti con la concorrenza della Juventus. E pure con le idee del club neroverde, che per il dopo Scamacca sta puntando un altro attaccante italiano, più giovane e meno costoso: il classe 2004 Luca Moro, in prestito al Catania (dove ha segnato ben 17 gol in 18 presenze in Serie C) ma di proprietà del Padova.