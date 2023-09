Andrea, a DAZN, parla così dopo Sassuolo-Juve."È stata la partita perfetta, abbiamo passato una settimana molto brutta a livello morale, eravamo i primi a essere tristi dopo la sconfitta col Frosinone. Però il calcio ti dà subito la possibilità di rifarti""Forse quest'anno parlano i numeri. Io non mi rimprovero niente sull'atteggiamento dell'anno scorso: ho sempre dato tutto da quando sono arrivato. L'anno scorso mancavano i numeri, non so dire cosa sia cambiato: sicuramente tanta rabbia, tanta cattiveria per tante persone che hanno decisamente esagerato"."L'ha vissuta da professionista qual è. Era una partita come le altre, quando uno è professionista non guarda con chi gioca: sfidare la Juve dà stimoli e motivazioni, ma vale per tutti e si è visto in campo".