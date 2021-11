La Juventus è un club di portata planetaria, e per questo ama proporre iniziative per coinvolgere i propri tifosi. E i social sono uno strumento formidabile per farlo. Un esempio è "Pimp your screen", un'iniziativa per regalare ai followers di Instagram degli sfondi per i propri device. A tema bianconero, ovviamente!

Due settimane fa, il primo episodio della serie ha avuto per protagonista un wallpaper raffigurante Paulo Dybala, mentre ora è il turno di Federico Chiesa. Non a caso, due giocatori tra i più importanti della Juve attuale.