La procuratrice di Paul Pogba, Rafaela Pimenta, ha rilasciato delle dichiarazioni durante l'evento del Football Forum di Roma, dove ha parlato anche della trattativa che ha riportato Paul Pogba in bianconero.'Ci hanno detto e contestato, 'perché avete lavorato per le tre parti?' Gli Agnelli sono tra le famiglie più preparate nel calcio, dall'altra una famiglia con background importante economico e aziendale, tutti sono stati felici, Pogba è con noi da 10 anni, l'ho visto anche ieri... Che problemi ci sono a rappresentare le tre parti, o due parti, in una negoziazione, rispetto a quello che invece è ora il nuovo regolamento FIFA? Non capisco'.